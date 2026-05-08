Ciencia

Mezclar bicarbonato con aceite de coco para limpiar muebles de madera: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Esta mezcla casera ayuda a eliminar suciedad, proteger la madera y evitar daños causados por productos agresivos

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Por El Universal / México / GDA
Un remedio natural con bicarbonato y aceite de coco permite limpiar, desinfectar y dar brillo a muebles de madera.
Un remedio natural con bicarbonato y aceite de coco permite limpiar, desinfectar y dar brillo a muebles de madera. (ChatGPT/Generada con IA)







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