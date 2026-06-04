Ciencia

Mel Robbins, experta en desarrollo personal: ‘Tiene que aprender a amar a sus padres por quiénes son, no por quiénes deseamos que sean’

La especialista afirmó que intentar cambiar a los padres suele generar frustración y propuso una estrategia centrada en la aceptación

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Por La Nación / Argentina / GDA
Mel Robbins analizó cómo la aceptación y el cambio de perspectiva pueden fortalecer los vínculos familiares en la adultez.
Mel Robbins analizó cómo la aceptación y el cambio de perspectiva pueden fortalecer los vínculos familiares en la adultez. (Mel Robbins/Facebook)







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La Nación / Argentina / GDA

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