Ciencia

¿Mejora la salud masculina? Los beneficios médicos de la circuncisión en la edad adulta

La cirugía ambulatoria es una opción para tratar la fimosis adquirida y la balanitis mediante técnicas modernas que reducen el tiempo de recuperación

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Por Europa Press
Circuncisión. REMITIDA / HANDOUT por OLYMPIA QUIRÓNSALUD Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 13/4/2026
La cirugía de circuncisión facilita la limpieza y previene infecciones. Según el especialista, el proceso es ambulatorio y rápido. (OLYMPIA QUIRÓNSALUD/OLYMPIA QUIRÓNSALUD)







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