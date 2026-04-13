¿Mejora la salud masculina? Los beneficios médicos de la circuncisión en la edad adulta

La cirugía de circuncisión facilita la limpieza y previene infecciones. Según el especialista, el proceso es ambulatorio y rápido.

La circuncisión en hombres adultos ofrece ventajas significativas para la higiene íntima y disminuye el peligro de padecer infecciones locales. El jefe del Servicio de Urología de Olympia Quirónsalud, Víctor Díez Nicolás, explicó que este procedimiento elimina el prepucio y facilita la limpieza del área. La intervención reduce la acumulación de secreciones y baja la probabilidad de sufrir procesos inflamatorios.

El especialista señaló que esta cirugía es una práctica frecuente en la urología. Díez Nicolás aclaró que la operación no responde solo a factores estéticos o culturales. El procedimiento posee fundamentos médicos claros y beneficios para la salud del paciente, según detalló el experto.

La causa principal para realizar esta cirugía suele ser la fimosis adquirida. En esta condición el prepucio no logra retraerse de forma correcta sobre el glande. Dicha situación genera molestias y dolores durante las relaciones sexuales. Además, la afección dificulta la higiene íntima diaria.

La intervención se recomienda ante casos de infecciones recurrentes como la balanitis o la postitis. Asimismo, la operación se sugiere en situaciones clínicas donde se busca prevenir patologías graves. Por otro lado, diversos estudios señalaron que esta intervención contribuye a reducir el riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual y de patologías oncológicas como el cáncer de pene.

En el ámbito sexual, el procedimiento no perjudica el deseo ni la función sexual. Si existen molestias previas por la fimosis, el paciente experimenta una mejora tras la cirugía.

La circuncisión en adultos es una intervención sencilla que requiere de un estudio preoperatorio básico. El equipo médico utiliza sedación o anestesia local para realizar el procedimiento. La duración de la cirugía es breve y permite que el paciente regrese a su domicilio el mismo día.

Las técnicas mínimamente invasivas permiten que el proceso se realice sin necesidad de ingreso hospitalario. El urólogo sostuvo que el uso de dispositivos de circuncisión automática hace la intervención más rápida y cómoda. Estas tecnologías ofrecen mejores resultados estéticos y reducen el tiempo de recuperación.

La recuperación tras la cirugía suele ser rápida y la reincorporación a la vida cotidiana es progresiva. Las molestias después de la operación son leves y controlables. El paciente retoma su actividad habitual y las relaciones sexuales en pocas semanas.

El especialista insistió en la importancia de ir a consulta ante síntomas como dificultad para retraer el prepucio o dolor. La valoración urológica es indolora y permite establecer el tratamiento adecuado. La detección temprana evita complicaciones y mejora la calidad de vida de las personas.