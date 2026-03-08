Ciencia

Megatúnel submarino de 18 km unirá Alemania y Dinamarca y promete transformar el transporte en Europa

La infraestructura cruzará el mar Báltico con carreteras y trenes electrificados. El proyecto costará €7,4 mil millones y se espera que opere en 2030

Por O Globo / Brasil / GDA
Europa construye un túnel submarino de 18 km entre Dinamarca y Alemania que reducirá viajes a minutos y fortalecerá comercio, transporte y turismo.
Europa construye un túnel submarino de 18 km entre Dinamarca y Alemania que reducirá viajes a minutos y fortalecerá comercio, transporte y turismo. (@sundogbaelt/Instagram)







