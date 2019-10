“Es una campaña de sensibilización y educación; aquí somos conscientes que una persona no puede cuidar lo que no conoce, entonces básicamente la campaña consiste en que la gente básicamente, despierte y se de cuenta que alimentar un animal de vida silvestre o participar en un tour en el que se hagan prácticas no adecuadas, como entrar en la jaula con un animal, no es una conducta sana para la vida silvestre”, recalcó Castillo.