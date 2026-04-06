Medio Ambiente

Quedan menos de 1.000: el acuerdo inédito que busca salvar a una de las aves más amenazadas del mundo

Productores y ONG aplican medidas simples en la estepa patagónica para proteger nidos y evitar la desaparición del chorlito ceniciento

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un plan binacional impulsa la convivencia entre ganadería y conservación para proteger a una especie en riesgo crítico en el sur de Argentina.
Un plan binacional impulsa la convivencia entre ganadería y conservación para proteger a una especie en riesgo crítico en el sur de Argentina. (Asociación Ambiente Sur/Facebook)







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La Nación / Argentina / GDA

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