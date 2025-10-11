Medio Ambiente

¿Por qué sueltan cientos de cerdos en una reserva inglesa? Una práctica medieval lo explica

Una tradición inglesa mantiene a cientos de cerdos en libertad para proteger otras especies de los efectos tóxicos de las bellotas verdes

Por O Globo / Brasil / GDA
Los cerdos cumplen una función clave en la New Forest al consumir frutos tóxicos para otros animales, como parte de una técnica milenaria.
Los cerdos cumplen una función clave en la New Forest al consumir frutos tóxicos para otros animales, como parte de una técnica milenaria. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

