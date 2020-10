“Desde mediados del siglo XX podemos hablar de un aumento de 2 grados Celsius (° C) a 3 ° C. Y, desde inicios de siglo, de 4 ° C a 5 ° C. Las temperaturas sí han aumentado significativamente, pero la lluvia se ha mantenido constante. Las proyecciones que tenemos van encaminadas a eso: a aumento de temperaturas, pero a que la lluvia se mantenga”, explicó Hidalgo.