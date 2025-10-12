Medio Ambiente

Murió elefanta 176 días después de ser liberada, tras pasar décadas en cautiverio

La elefanta africana, que vivió más de 30 años en Buenos Aires, falleció menos de seis meses después de ser liberada

Por La Nación / Argentina / GDA
Pupy, elefanta nacida en África y criada en Argentina, murió tras 176 días en libertad en Brasil, cerrando la era de elefantes en el Ecoparque.
Pupy, elefanta nacida en África y criada en Argentina, murió tras 176 días en libertad en Brasil, cerrando la era de elefantes en el Ecoparque. (@sanctuary4elephants/Instagram)







