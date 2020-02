Cuando los microorganismos ingieren las minúsculas partículas de plástico, su sistema endocrino les dice que están saciados, por lo que no se alimentan con comida de verdad. Por eso, con el tiempo, ellos no solo pierden la capacidad de reproducirse, sino que también mueren. Si estos organismos no mueren por inanición, se convierten en alimento de otros seres vivos al igual que el plástico que ya está en su organismo.