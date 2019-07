“El libro no trae dónde está la catarata (exactamente) o los senderos, pero sí la base para una investigación propia de una persona que se lo lea. Lo importante no es llegar, no quiero que sea un libro para llegar (a la catarata) y tomarte una foto, pues es en esa investigación propia donde uno empieza a amar esos lugares”, explicó Elizondo.