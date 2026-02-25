Medio Ambiente

Hallan químicos de desechos electrónicos en el cerebro de delfines y marsopas

Investigación halló 62 compuestos en tejidos de mamíferos marinos y evidenció que atraviesan la barrera hematoencefálica

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Científicos identificaron químicos de pantallas en grasa y cerebro de delfines en peligro, con posibles efectos neurotóxicos.
Científicos identificaron químicos de pantallas en grasa y cerebro de delfines en peligro, con posibles efectos neurotóxicos. (Canva/Stock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDelfinesMarsopasChina
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.