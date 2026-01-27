Medio Ambiente

El Reloj del Juicio Final queda a 85 segundos del ‘Apocalipsis’ por la amenaza nuclear y la IA

Científicos advierten que la humanidad alcanza su punto más crítico por riesgos nucleares, tecnológicos y ambientales que avanzan sin cooperación global

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Expresidente de Colombia Juan Manuel Santos (izq.), presidente de The Elders, y Robert Socolow (der.), profesor emérito de la Universidad de Princeton y miembro de la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos, presentan el Reloj del Juicio Final ubicado a 89 segundos de la medianoche, el punto más cercano alcanzado en sus 78 años de historia, como señal de que el mundo avanza hacia un nivel de riesgo sin precedentes. La hora fue fijada por la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos, durante un acto en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, en Washington D. C., el 28 de enero de 2025. Según el Boletín de los Científicos Atómicos, el Reloj del Juicio Final, creado en 1947, es un diseño metafórico que advierte al público sobre cuán cerca se encuentra la humanidad de destruir el mundo mediante tecnologías peligrosas creadas por el propio ser humano. (Foto: SAUL LOEB / AFP)
El Boletín de los Científicos Atómicos acercó el Reloj del Juicio Final a su nivel más extremo por la amenaza nuclear, la inteligencia artificial y la crisis climática. (SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaReloj del Juicio FinalApocalipsisInteligencia artificialNuclearCambio climático
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.