Comenzar por casa: ¿cómo manejar nuestros desechos?

La situación de los residuos sólidos en Costa Rica se torna crítica y la vida útil de los rellenos sanitarios es cada vez menor, al punto de que uno ya alcanzó su límite y otro está a meses de alcanzarlo.

Aunque la situación es muy compleja, siempre podemos realizar pequeñas acciones en nuestros hogares para no agravar la situación. Esto es especialmente importante cuando datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalaron que solo entre el 41,6% y el 51,9% de los hogares costarricenses separa sus desechos.

Lo que más se recicla es el plástico, con un 51,9%. Le sigue el vidrio, con un 47,7%, el aluminio y el papel con un 44% cada uno. Finalmente, hay 41,6% de costarricenses que reciclan material orgánico o lo compostan.

Sin embargo, antes de pensar en el reciclaje y basureros diferenciados en nuestro hogar, lo primero que debemos preguntarnos es si realmente debemos despedirnos de ese implemento, ¿podríamos darle un nuevo uso? Si la respuesta es sí, ahorraríamos parte de nuestros desechos y podríamos evitar compras innecesarias.

En cambio, si la respuesta es no, nada hacemos con un desecho que no tiene caso en el hogar, y es ahí donde viene esa siguiente fase de reciclar. Lo importante, primero, es asegurarnos de qué material está hecho cada recipiente y saber si se puede reciclar o no.

Estas son algunas guías que compartió la Asociación TerraNostra.

Vidrio

¿Qué reciclar?: Botellas de cerveza, de vino, jugo, vasos o tazas que ya no se usen. Deben lavarse y secarse antes de llevarlos a centros de acopio.

¿Qué no se recicla? Focos, espejos, lentes, cristales de laboratorio, frenos de autos, pirex, vajillas, ventanas y parabrisas.

Cabe recalcar que si se trata de vidrios quebrados estos no van a un reciclaje normal, porque podrían causar accidentes y heridas para el personal de recolección de basura o centro de acopio. Si tiene la posibilidad de ponerse guantes para protegerse, hágalo y luego envuélvalo en papel periódico. Después busque una bolsa gruesa o caja de cartón y rotúlela, advierta que ese recipiente contiene vidrios rotos.

Separar los residuos según tipo es una de las formas de ayudar a reducir la presión sobre los rellenos sanitarios. Fotografía: Shutterstock

Plástico

¿Qué reciclar?: Botellas, bolsas, galones, envases de champú, envases de yogur, plástico de galleta, cajas de comida china, vajillas desechables, cajas de fresas. Deben estar limpios y secos.

¿Qué no se recicla? Plástico de pastillas, botella de salsa Lizano u otro tipo de salsas espesas, plástico de galleta que tiene aluminio.

Tetrapack

Cajas de leche, jugos y otros. Se requiere que estos materiales estén limpios, secos, abiertos y doblados. Hay centros de acopio que los reciclan por aparte, en algunos los incluyen con el aluminio.

Aluminio

¿Qué reciclar? Latas de aluminio, como de refresco o cerveza. Hojalata, por ejemplo, latas de atún y frijoles, y otro.

¿Qué no se recicla?: Moldes de aluminio, papel aluminio y envases de papas tostadas.

Papel

¿Qué reciclar? Blanco, color, impreso, folder, cartulina, cartón de papel, periódico, directorios telefónicos, revistas, sobres, folletos y carpetas.

¿Qué no se recicla? Papel higiénico, cartón de huevos, servilletas, papel carbón, papel fotográfico, papel celofán, papel fax, cintas, gomas, calcomanías y papel encerado.

Los materiales orgánicos se reciclan por aparte, si usted no tiene posibilidad de compostar, puede dejarlos en una bolsa por aparte.