Más de 60.000 pingüinos africanos murieron de hambre por la escasez de sardina, según estudio

Un estudio científico reveló que más de 60.000 pingüinos africanos murieron de hambre por la escasez de sardinas en Sudáfrica, un fenómeno vinculado a la pesca intensiva y factores naturales

Por O Globo / Brasil / GDA
La caída del stock de sardina y el periodo de muda de plumas provocaron una mortalidad masiva de pingüinos africanos entre 2001 y 2009, según datos científicos.
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

