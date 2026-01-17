Más de 20.000 kilómetros y 29 horas en el aire: así es el vuelo más largo del mundo y lo que vale el pasaje

La nueva ruta aérea entre China y Argentina se convirtió en la más extensa del mundo y marcó un hito en la aviación comercial internacional.

El vuelo más largo del mundo comenzó a operar el 4 de diciembre y conecta Shanghái con Buenos Aires. La nueva ruta de China Eastern Airlines recorre 20.100 kilómetros y alcanza una duración estimada de 29 horas, lo que la coloca como la más extensa en la aviación comercial actual.

Los vuelos MU745 y MU746 despegan desde el Aeropuerto Internacional de Pudong, en China, y aterrizan en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Argentina, conocido como Ezeiza. Para cubrir este trayecto, la aerolínea utiliza aviones Boeing 777-300ER, diseñados para vuelos de ultra larga distancia.

La apertura de la ruta generó atención entre viajeros y aficionados a la aeronáutica, debido al nivel de planificación que requiere un recorrido superior a las 20 horas. La operación demanda tecnología avanzada y protocolos estrictos para mantener la seguridad aérea durante todo el trayecto.

El itinerario incluye una escala técnica de dos horas en Auckland, Nueva Zelanda. Esta parada permite mantenimiento, recarga de suministros y abastecimiento. No funciona como escala comercial, por lo que las personas pasajeras no pueden descender del avión. Con este esquema, el vuelo atraviesa Asia, Oceanía y América.

¿Cuánto cuesta el pasaje?

Los vuelos operan una o dos veces al día. El precio del boleto en clase económica oscila entre $2.000 y $3.000 por trayecto.

En primera clase, las tarifas pueden llegar hasta $6.000, cifra que supera los ¢22.000.000. Los valores varían de acuerdo con la ocupación del avión y la época del año.

Para 2026, se prevé que otras aerolíneas lancen rutas similares. El programa Project Sunrise de Qantas planea vuelos directos entre Sídney y Nueva York, con una duración cercana a las 19 horas y un kilometraje comparable al del trayecto entre China y Argentina.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.