Marie Curie sobre la superación: ‘Debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos’

La científica que rompió barreras en la historia destacó por su perseverancia y aportes que cambiaron la medicina moderna.

La científica Marie Curie, pionera en la investigación moderna, dejó una de las reflexiones más citadas sobre la superación y autodeterminación. Señaló que era necesario mantener perseverancia y, sobre todo, confianza en uno mismo. Su pensamiento acompañó una trayectoria que transformó la ciencia.

“Debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos”, afirmó en su juventud Marie Curie.

Curie alcanzó hitos históricos. Fue la primera mujer en ganar un Premio Nobel. También se convirtió en la primera persona en obtener dos galardones en distintas áreas: Física y Química. Además, logró otro avance clave al ser la primera mujer profesora en la Universidad de París.

Nació como Maria Salomea Sklodowska-Curie en Varsovia en 1867, cuando el territorio formaba parte del Zarato de Polonia bajo control del Imperio ruso. Inició estudios de forma clandestina. Más tarde, en 1891, viajó a París a los 24 años. Allí completó su formación y desarrolló sus investigaciones más relevantes.

Su aporte científico incluyó el desarrollo de la teoría de la radiactividad, término que ella misma creó. También diseñó técnicas para aislar isótopos radiactivos. En ese proceso descubrió dos elementos: el polonio y el radio. Bajo su dirección se realizaron los primeros estudios sobre el uso de estos materiales en el tratamiento de neoplasias.

Curie fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia. Ambos centros se mantienen como referentes en investigación médica. Durante la Primera Guerra Mundial impulsó la creación de los primeros centros radiológicos para uso militar.

La científica falleció el 4 de julio de 1934. La causa fue una anemia aplásica vinculada a la exposición prolongada a radiación. Esta condición se relacionó con su trabajo constante con materiales radiactivos. Incluso transportaba tubos de ensayo con radio en los bolsillos durante sus investigaciones y en la construcción de unidades móviles de rayos X en el conflicto bélico.

Su legado científico y su visión sobre la perseverancia continúan como referencia en la historia de la ciencia.

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