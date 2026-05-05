Ciencia

Marie Curie sobre la superación: ‘Debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos’

La científica que rompió barreras en la historia destacó por su perseverancia y aportes que cambiaron la medicina moderna

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Por La Nación
Marie Curie, una figura central en la ciencia, sigue siendo recordada por su incansable labor y descubrimientos innovadores.
La científica que rompió barreras en la historia destacó por su perseverancia y aportes que cambiaron la medicina moderna.







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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