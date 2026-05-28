Mapa de 1587 refuerza teoría sobre posible ubicación del Arca de Noé en Turquía

Mapa histórico y hallazgos arqueológicos reactivan las teorías sobre el posible paradero del Arca de Noé en Turquía.

Un mapa mundial de 1587 volvió a despertar el debate sobre la posible ubicación del Arca de Noé. El documento histórico muestra la embarcación bíblica sobre las montañas de Ararat, en la actual Turquía, la misma zona donde arqueólogos investigan la Formación Durupinar, una estructura geológica con forma de barco.

El mapa, conocido como Planisferio de Urbano Monte, fue elaborado por el cartógrafo italiano Urbano Monte. La ilustración ubica el Arca de Noé en las montañas de Ararat, cerca de la frontera entre Turquía y Armenia.

La coincidencia llamó la atención luego de una publicación viral en X del investigador independiente Jimmy Corsetti. Según explicó, la representación del planisferio coincide con la ubicación y el tamaño de la Formación Durupinar.

De acuerdo con el relato bíblico de Génesis 8:4, el arca terminó sobre los “Montes de Ararat” después del gran diluvio que, según la tradición, duró 150 días.

El Planisferio de Urbano Monte está compuesto por 60 hojas dibujadas a mano. Al unirse, forman un círculo de aproximadamente 3 metros de diámetro. El documento es considerado el mapa antiguo más grande conocido del mundo.

Actualmente, la pieza histórica permanece resguardada en el Centro de Mapas David Rumsey de la Universidad de Stanford. El mapa incluye ilustraciones detalladas de continentes, territorios lejanos y criaturas mitológicas. Además, coloca el Polo Norte en el centro de la representación.

A la discusión histórica se sumó otro hallazgo reciente en la región. Investigadores en el este de Turquía informaron sobre el descubrimiento de fragmentos de cerámica de miles de años de antigüedad cerca del sitio arqueológico.

Los restos aparecieron durante la construcción de una carretera en las cercanías de Dogubayazit, en la provincia de Agri, según publicó el Jerusalem Post.

El profesor Faruk Kaya, de la Universidad Agri Ibrahim Cecen, indicó que los fragmentos fueron encontrados cerca del contorno de la formación geológica. Según explicó, las piezas evidencian actividad humana en un periodo que coincide, de manera general, con las estimaciones tradicionales sobre la época de Noé y el gran diluvio.

Hasta ahora, los arqueólogos no confirmaron que la Formación Durupinar corresponda al Arca de Noé. Sin embargo, el sitio continúa bajo investigación y mantiene el interés de expertos en arqueología bíblica.

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