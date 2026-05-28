Ciencia

Mapa de 1587 refuerza teoría sobre posible ubicación del Arca de Noé en Turquía

El antiguo planisferio de Urbano Monte coincide con la zona donde arqueólogos investigan la Formación Durupinar

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Por O Globo / Brasil / GDA
Mapa histórico y hallazgos arqueológicos reactivan las teorías sobre el posible paradero del Arca de Noé en Turquía.
Mapa histórico y hallazgos arqueológicos reactivan las teorías sobre el posible paradero del Arca de Noé en Turquía. (Stanford Libraries/Nohasarkscaner)







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O Globo

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