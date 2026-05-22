Ciencia

Manejar la carretera más recta del mundo: 240 kilómetros sin curvas que ponen a prueba la mente

La Highway 10 cruza el desierto Rub’ al Khali y expone a los conductores a un trayecto marcado por la monotonía extrema

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un trayecto sin curvas, paisaje repetitivo y calor extremo vuelve esta carretera en el desierto un desafío psicológico.
El recorrido de 240 kilómetros sin curvas en Arabia Saudita combina una proeza de ingeniería con riesgos asociados a la falta de estímulos. (Slayym/Wikipedia)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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