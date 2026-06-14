Ciencia

Manchas amarillas en las almohadas: la señal que revela cuándo debe cambiarlas

Sudor, saliva y residuos cotidianos pueden deteriorar las almohadas. Expertos explican cómo cuidarlas y cuándo reemplazarlas

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Por El Universal / México / GDA
Una almohada con manchas, mal olor o pérdida de forma puede afectar el descanso. Estas son las señales para cambiarla a tiempo.
Una almohada con manchas, mal olor o pérdida de forma puede afectar el descanso. Estas son las señales para cambiarla a tiempo. (ChatGPT/Generada con IA)







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