Ciencia

¿Mamá de perros o gatos? Debate sobre vínculo con mascotas reabre discusión sobre maternidad y derechos de las mujeres

Cada vez más personas consideran a sus mascotas como hijos, mientras expertos debaten los límites entre afecto, maternidad y responsabilidad

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Por O Globo / Brasil / GDA
El vínculo emocional con perros y gatos genera discusión sobre maternidad, apego afectivo y diferencias con la crianza de hijos.
El vínculo emocional con perros y gatos genera discusión sobre maternidad, apego afectivo y diferencias con la crianza de hijos. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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