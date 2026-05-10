¿Mamá de perros o gatos? Debate sobre vínculo con mascotas reabre discusión sobre maternidad y derechos de las mujeres

El vínculo emocional con perros y gatos genera discusión sobre maternidad, apego afectivo y diferencias con la crianza de hijos.

La relación entre las personas y sus animales de compañía tomó un nuevo significado en el mundo. Para muchos tutores, perros y gatos ocupan un lugar similar al de un hijo. El tema genera discusiones en redes sociales y divide opiniones sobre el verdadero significado de la maternidad.

La fonoaudióloga brasileña Maria Eduarda Lovato, de 35 años, aseguró que se siente madre del gato Tunico, de 3 años. El felino apareció en el edificio de un antiguo novio durante una noche lluviosa de 2024. Delgado, arisco y con sarna, el animal llamó la atención de los vecinos.

Maria Eduarda decidió llevarlo al veterinario para tratarlo y castrarlo. La intención inicial era convertirlo en un gato comunitario. Sin embargo, el vínculo emocional cambió los planes.

La mujer explicó que Tunico ganó espacio en su casa y también en su vida afectiva. Señaló que lo protege, le da cariño y lo trata como parte de la familia. Además, afirmó que no desea tener hijos y considera legítimo el sentimiento maternal que desarrolló hacia el gato.

La psicóloga y especialista en neurociencia Cinthia Alves Prais explicó que el vínculo entre humanos y mascotas va más allá de la biología. Según la experta, cuidar, proteger y acompañar a un ser vivo genera conexiones emocionales similares a las relaciones humanas.

La especialista indicó que existe una visión idealizada de la maternidad. También afirmó que la experiencia de sentirse madre de una mascota puede ser válida para quienes atribuyen ese significado a la relación con el animal.

Cinthia agregó que la convivencia con perros y gatos activa áreas cerebrales relacionadas con el apego y la empatía. Estas respuestas emocionales se asemejan a las que ocurren entre personas.

La coordinadora de tecnología Sheyla Watanabe, de 41 años, vive una experiencia similar con Pingo, un shih tzu de 9 años. Ella contó que el perro la acompañó en momentos difíciles.

Sheyla afirmó que el amor maternal no depende únicamente de la biología. Según dijo, el animal ocupa un lugar importante en su vida y le transmite seguridad emocional.

La rutina del perro incluye fisioterapia semanal y consultas frecuentes con especialistas en endocrinología y cardiología. La mujer aseguró que invierte más dinero en la salud del animal que en la suya.

El vínculo emocional con perros y gatos genera discusión sobre maternidad, apego afectivo y diferencias con la crianza de hijos. (ChatGPT/Generada con IA)

A pesar del crecimiento de este tipo de vínculos, algunas mujeres cuestionan la comparación entre la maternidad humana y la relación con las mascotas.

La creadora del proyecto “Mamá abraza”, Tatiana Generali, de 40 años, considera que existen diferencias importantes entre ambos roles. Ella contó que tuvo un gato antes del nacimiento de su hijo Miguel, hoy de 8 años.

Tatiana afirmó que ama a sus mascotas, pero considera imposible comparar la responsabilidad de criar a un hijo con el cuidado de un animal. También manifestó preocupación sobre los derechos de las mujeres que son madres.

Según explicó, muchas mujeres enfrentan riesgos laborales después del nacimiento de un bebé, situación que no ocurre con quienes tienen mascotas. Para ella, la responsabilidad vinculada a la maternidad humana es mucho mayor.

La veterinaria Míriam Cheung aseguró que perros y gatos poseen una alta sensibilidad emocional. La especialista indicó que muchos animales reaccionan a las emociones y necesidades de sus tutores.

Míriam trabaja con acupuntura veterinaria y cree que algunas personas desarrollan formas intuitivas de comunicación con sus mascotas. También destacó que los animales dejaron de cumplir únicamente funciones de trabajo y ahora son considerados miembros de la familia.

Para la veterinaria, perros y gatos brindan bienestar, afecto y apoyo emocional sin emitir juicios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.