Ciencia

Los seres humanos tienen un ‘sétimo sentido’ similar al de las aves, sugiere un estudio

Científicos del Reino Unido encontraron indicios de una capacidad humana que permitiría percibir objetos enterrados mediante señales mínimas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una investigación comparó la percepción humana con sistemas robóticos y encontró resultados inesperados sobre la sensibilidad táctil.
Una investigación comparó la percepción humana con sistemas robóticos y encontró resultados inesperados sobre la sensibilidad táctil. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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