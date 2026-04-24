Ciencia

Los primeros pulpos gigantes dominaron los océanos hace 100 millones de años y medían hasta 19 metros

Un estudio halló que antiguos pulpos con aletas fueron depredadores tope y rivalizaron con reptiles marinos gigantes

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Por Jailine González Gómez
Un estudio revela que pulpos gigantes del Cretácico fueron depredadores tope y alcanzaron hasta 19 metros de longitud.
Un estudio revela que pulpos gigantes del Cretácico fueron depredadores tope y alcanzaron hasta 19 metros de longitud. (Yohei Utsuki, Department of Earth and Planetary Sciences, Hokkaido University/Shin Ikegami et al., Science)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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