¿Los perros realmente sienten celos? Un estudio investigó esta reacción

Un experimento con 36 perros halló reacciones de celos cuando sus dueños mostraban afecto hacia un supuesto rival

Por Jailine González Gómez
Investigación encontró que perros reaccionan con conductas de celos cuando su dueño acaricia a otro perro.
Investigación encontró que perros reaccionan con conductas de celos cuando su dueño acaricia a otro perro. (Canva Stock/Evrymmnt de Getty Images/SolStock de Getty Images Signature)







