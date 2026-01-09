Los perros aprenden nuevas palabras al escuchar conversaciones de sus dueños

Ciertos perros lograron aprender nuevas palabras de forma pasiva, una capacidad comparable con la de niños pequeños, según un estudio publicado en Science.

Algunos perros con una habilidad cognitiva poco común lograron aprender palabras nuevas sin entrenamiento directo. La evidencia surgió de un estudio de la Universidad Eötvös Loránd, en Hungría, que analizó cómo estos animales incorporan vocabulario de manera pasiva al escuchar a sus dueños conversar.

La investigación, divulgada en la revista Science, señaló que un grupo reducido de perros, descritos como superdotados para aprender palabras, asoció nombres nuevos con objetos específicos. El aprendizaje ocurrió sin que la palabra y el objeto aparecieran al mismo tiempo.

Los expertos explicaron que estos perros captaron las nuevas etiquetas mientras escuchaban diálogos entre personas. Luego, lograron identificar el objeto correcto cuando se les pidió buscarlo. Este proceso se dio sin instrucciones previas ni sesiones formales de adiestramiento.

El estudio indicó que esta capacidad colocó a estos animales en un nivel de aprendizaje comparable al de niños entre 18 y 23 meses. Los investigadores destacaron que este hallazgo amplió la comprensión sobre cómo algunas especies no humanas adquieren lenguaje simbólico básico.

Los científicos trabajaron únicamente con perros que ya habían demostrado una capacidad inusual para aprender nombres de juguetes en entornos cotidianos. En pruebas anteriores, estos animales mostraron que podían incorporar palabras nuevas de forma natural.

Los resultados sugirieron que los humanos no fueron los únicos capaces de aprender nuevas etiquetas al observar interacciones de terceros. En casos excepcionales, algunos perros también desarrollaron esta habilidad a partir de la escucha pasiva.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.