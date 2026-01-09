Ciencia

Los perros aprenden nuevas palabras al escuchar conversaciones de sus dueños

Investigadores en Hungría documentaron que perros con talento lingüístico asociaron nombres y objetos solo al oír a sus dueños hablar

Por Europa Press
Ciertos perros lograron aprender nuevas palabras de forma pasiva, una capacidad comparable con la de niños pequeños, según un estudio publicado en Science.
Ciertos perros lograron aprender nuevas palabras de forma pasiva, una capacidad comparable con la de niños pequeños, según un estudio publicado en Science. (Canva/Canva)







