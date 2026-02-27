Ciencia

Los mayas comerciaban perros a largas distancias: análisis químico revela redes complejas en Mesoamérica

Estudio químico en Chiapas determinó que los perros hallados provenían de regiones lejanas de las tierras bajas mayas

Por O Globo / Brasil / GDA
Isótopos de estroncio, carbono y nitrógeno revelaron comercio, transporte y dieta de perros en la civilización maya.
Isótopos de estroncio, carbono y nitrógeno revelaron comercio, transporte y dieta de perros en la civilización maya. ( Elizabeth Paris/Universidad de Calgary)







