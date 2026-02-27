Los mayas comerciaban perros a largas distancias: análisis químico revela redes complejas en Mesoamérica

Isótopos de estroncio, carbono y nitrógeno revelaron comercio, transporte y dieta de perros en la civilización maya.

Un estudio liderado por la Universidad de Calgary, en Canadá, determinó que los mayas del Período Clásico comerciaban perros a lo largo de grandes distancias. La investigación evidenció la existencia de redes de intercambio complejas entre distintas regiones de la civilización maya.

El análisis se basó en rastros químicos antiguos para establecer el origen y la circulación de los animales. El equipo estuvo encabezado por Elizabeth Paris, profesora de Antropología y Arqueología de la Facultad de Artes de la Universidad de Calgary. Participaron investigadores de Canadá, México y Estados Unidos.

El trabajo se publicó en el Journal of Archaeological Science. Los científicos examinaron huesos y esmalte dental de perros y venados hallados en los sitios arqueológicos Moxviquil y Tenam Puente, ubicados en Chiapas, México.

Mediante el estudio de isótopos de estroncio, los expertos comprobaron que la mayoría de los perros no provenía de la región donde fueron encontrados. Los resultados señalaron que procedían de zonas lejanas de las tierras bajas mayas. En contraste, los venados presentaron niveles compatibles con el suelo local, lo que indicó que eran animales silvestres cazados en el área.

Mapeo isotópico permitió rastrear el origen

El mapeo isotópico permitió estimar con precisión la procedencia de los animales. La técnica analiza isótopos, que son átomos de un mismo elemento químico con distinta masa.

A partir del estroncio presente en huesos y esmalte dental, el equipo desarrolló un mapa químico de Mesoamérica. Luego comparó esos datos con los niveles detectados en los suelos de cada región.

Según Paris, los perros analizados pertenecían a reinos mayas de tierras bajas muy distantes del lugar donde fueron localizados.

Dieta rica en maíz y carne

El estudio también incluyó pruebas de isótopos de carbono y nitrógeno para conocer la alimentación de los animales. El carbono permitió identificar el tipo de plantas consumidas. El nitrógeno reveló el nivel de proteína animal en la dieta.

Los resultados mostraron que los perros tenían una alimentación rica en maíz y carne. El equipo consideró que los animales podían recibir comida directamente de las personas o acceder a restos alimenticios.

Perros eran valorados por las élites mayas

Para los investigadores, el cuidado en la alimentación y el transporte a largas distancias evidenció que los perros tenían un valor importante en la sociedad maya.

Artefactos de las tierras bajas muestran representaciones de reyes que viajaban cargados en redes con pequeños perros colocados debajo. Esa iconografía sugiere que podían funcionar como obsequios diplomáticos o pertenencias personales de los gobernantes.

La investigación no confirmó la raza exacta de los perros comercializados. Paris indicó que podrían estar vinculados con el Xoloitzcuintli, conocido como pelado mexicano por la ausencia de pelo. El cruce selectivo de estos animales provoca cambios en la forma de los dientes, rasgo identificado en varias muestras de Chiapas.

Las pruebas de ADN serán la siguiente etapa del estudio para determinar si los perros encontrados pertenecían a esa raza.

