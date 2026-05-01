Ciencia

Los lagos del desierto de Gobi sustentaron la vida humana hace 8.000 años

Arqueólogos identificaron antiguos lagos, herramientas y rastros humanos en el Gobi que evidencian un entorno fértil en el pasado

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Por O Globo / Brasil / GDA
El Equipo de Camellos de East Tianshan recorre la Ruta de la Seda en el desierto de Gobi, desde la aldea Xingfu en el distrito de Yizhou hasta el área de servicio Xiaobaidi de la carretera S245 (Hami-Dunhuang), en Hami, Xinjiang, China, el 30 de agosto de 2025. (Foto de Sun Jihu / CFOTO vía AFP)
El Gobi tuvo agua y vida humana hace miles de años, según estudio que documenta lagos, cerámica y actividad de cazadores-recolectores (SUN JIHU/CFOTO via AFP)







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