Ciencia

Los humanos empezaron a contaminar el mundo hace 4.000 años, revela estudio en Groenlandia

Investigadores hallaron rastros de mercurio en hielo milenario y concluyeron que las actividades humanas alteraban el ambiente desde la Edad de Bronce

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Por Europa Press
Investigadores asomados al núcleo de hielo analizado. REMITIDA / HANDOUT por EGRIP Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/6/2026
El hielo de Groenlandia revela que el ser humano lleva contaminando el planeta con mercurio desde hace 4.000 años. (EGRIP/EGRIP)







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