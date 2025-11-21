Los alimentos clave que consumen las personas que viven más de 100 años en Okinawa, Japón

Un estudio reveló que un alimento sencillo forma parte esencial de la dieta de quienes superan los 100 años en Okinawa.

En la isla japonesa de Okinawa, una proporción inusual de personas supera los 100 años de edad. Además de vivir más, muchas de ellas mantienen una notable vitalidad física y mental. Investigaciones científicas han asociado esta longevidad excepcional con un alimento fundamental en su dieta diaria: el boniato morado.

De acuerdo con datos oficiales, 67 personas por cada 100.000 habitantes en Okinawa superan el siglo de vida. Esta cifra contrasta con los promedios globales. Lo que más ha llamado la atención es que estos adultos mayores suelen conservar una buena lucidez mental y autonomía física hasta etapas muy avanzadas de su existencia.

Un estudio sobre sus costumbres alimenticias encontró un patrón basado en ingredientes naturales y mínimamente procesados. Si bien las proteínas forman parte esencial de su régimen, el eje de su alimentación recae en un carbohidrato complejo de alta calidad: el boniato, también conocido como batata.

El tipo de boniato más popular en Okinawa es el “beni imo”, una variedad de color púrpura intenso. Este tono proviene de un pigmento que comparte con los arándanos, lo que indica su alto valor nutricional. Cada porción contiene hasta cuatro veces más vitamina A y C de lo recomendado diariamente. Estas vitaminas ayudan al sistema inmune y a la salud ocular, entre otras funciones corporales.

El beni imo es un boniato morado consumido en Okinawa. Destaca por su alto contenido de fibra, vitaminas A y C, y antioxidantes, lo que lo hace clave en la dieta de personas longevas. (Canva/Canva)

A diferencia de otras batatas, el beni imo posee una textura diferente y un sabor menos dulce, por lo que suele usarse en platos dulces y salados, incluyendo postres tradicionales. Además, destaca por su alto contenido de fibra, esencial para una buena digestión.

Este tubérculo se convirtió en un pilar de la cocina local gracias a su capacidad para proporcionar energía estable y nutrientes esenciales. Cada porción de boniato morado ofrece unos 22 gramos de carbohidratos de alta calidad y cerca de 2 gramos de proteínas. Esta combinación favorece la regeneración muscular y el correcto funcionamiento del organismo.

La dieta en Okinawa rara vez incluye lácteos o aceites procesados. En cambio, se basa en productos naturales, entre ellos el boniato, que representa una fuente constante de energía. Sus hojas, con forma de corazón, y su pulpa de color intenso, no solo son distintivos visuales, sino también indicadores de su aporte nutricional.

Los expertos han observado que el enfoque simple y natural de los habitantes de Okinawa hacia la alimentación podría ser uno de los principales factores detrás de su longevidad, más allá de otros aspectos como la genética o el estilo de vida activo.

