Ciencia

Los 4 tipos de personas que no deberían tomar café

El café está en casi todas las mesas, pero no siempre es buena idea. Conozca quiénes deberían evitarlo y por qué su consumo puede afectar la salud en ciertos casos

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un estudio científico comprobó que el café sin azúcar beneficia la memoria, el corazón y ayuda a bajar de peso si se consume con moderación
El consumo de café puede provocar efectos adversos en personas con ansiedad, problemas cardíacos, afecciones digestivas o durante el embarazo. (Canva/Canva)







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La Nación / Argentina / GDA

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