Ciencia

Longevidad: científicos observaron cambios en la edad biológica tras cuatro semanas de dieta

Un ensayo clínico observó cambios en perfiles fisiológicos vinculados con la edad biológica tras modificar la alimentación

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Por Jailine González Gómez
Un estudio halló que cambios en la dieta alteraron indicadores fisiológicos relacionados con el envejecimiento en solo cuatro semanas.
Un estudio halló que cambios en la dieta alteraron indicadores fisiológicos relacionados con el envejecimiento en solo cuatro semanas. (Canva stock/Teona Swift de Pexels/Willowpix de Getty Images Signature)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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