Ciencia

Lobo gigante de ‘Game of Thrones’ ya puede reproducirse tras experimento de desextinción

Tres ejemplares creados mediante ingeniería genética viven en una reserva protegida y representan un nuevo avance científico

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos lograron que lobos gigantes creados con ADN fósil alcancen edad reproductiva tras 12.000 años de extinción.
Científicos lograron que lobos gigantes creados con ADN fósil alcancen edad reproductiva tras 12.000 años de extinción. (Colossal Biosciences/Colossal Biosciences)







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