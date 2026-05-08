Lobo gigante de ‘Game of Thrones’ ya puede reproducirse tras experimento de desextinción

El lobo gigante, especie extinta desde hace cerca de 12.000 años e inspiración para los direwolves de la serie Game of Thrones, alcanzó una nueva etapa en su proceso de desextinción. La empresa estadounidense Colossal Biosciences informó que los tres ejemplares creados mediante ingeniería genética ya están desarrollados para reproducirse.

Los animales fueron bautizados como Rómulo, Remo y Khaleesi. Nacieron en 2025 luego de un procedimiento científico que combinó ADN extraído de fósiles antiguos con material genético del lobo gris, considerado el pariente vivo más cercano del lobo gigante.

Actualmente viven en una reserva ecológica protegida en Estados Unidos.

Según explicó Ben Lamm, director ejecutivo y cofundador de Colossal Biosciences, el equipo científico utilizó ADN obtenido de un diente de aproximadamente 13.000 años y de un cráneo con una antigüedad cercana a los 72.000 años.

Con ese material, los investigadores reconstruyeron el genoma de la especie. Después editaron células de lobo gris con 15 variantes genéticas asociadas al lobo gigante. Los embriones fueron implantados en vientres sustitutos.

Cómo lograron recrear al lobo gigante

La empresa indicó que el proceso incluyó una técnica de clonación por transferencia nuclear de células somáticas. Este método consiste en insertar ADN dentro de un óvulo donante sin material genético propio.

Tres gestaciones permitieron el nacimiento de los cachorros.

Los animales viven en una zona de más de 2.000 acres bajo monitoreo permanente y medidas de seguridad.

El lobo gigante era hasta un 25% más grande que el lobo gris. También poseía una mandíbula más fuerte, cabeza más ancha y pelaje claro y espeso.

Los científicos lo consideran un hipercarnívoro. Su alimentación se basaba principalmente en carne de caballos y bisontes.

La especie desapareció al final de la última Era de Hielo. Los expertos atribuyen su extinción a cambios climáticos y a la reducción de sus presas.

Beth Shapiro, directora científica de Colossal, afirmó que la reconstrucción genética alcanzó una precisión más de 500 veces superior a la disponible anteriormente. Según detalló, ese avance permitió comprender mejor la evolución de la especie y seleccionar variantes genéticas con mayor seguridad.

El proyecto que busca revivir mamuts

Colossal Biosciences ya había generado atención tras crear un “ratón lanudo” modificado con genes inspirados en el mamut.

Sin embargo, el principal objetivo de la compañía sigue centrado en el mamut lanudo. La empresa pretende concretar ese proyecto antes de finalizar el 2028.

En enero, Colossal anunció una ronda de financiamiento por $200 millones. Tras esa inversión, la firma alcanzó una valoración de $10.200 millones.

Ben Lamm describió el proyecto como una nueva etapa para la biotecnología y la conservación ambiental.

Según declaraciones divulgadas por The Telegraph, el empresario comparó el procedimiento con un “Parque Jurásico al revés”. Explicó que los científicos no reconstruyen por completo el ADN de especies extintas. En cambio, insertan genes desaparecidos en animales modernos para recuperar características perdidas hace miles de años.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.