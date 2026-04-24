Ciencia

Lo que cinco minutos de juego al día pueden cambiar en la relación con su perro

Una investigación con más de 400 dueños de perros encontró que el juego diario fortalece la cercanía emocional con sus mascotas más que las rutinas de entrenamiento

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Por Jailine González Gómez
Investigadores hallaron que jugar con el perro fortalece más la relación emocional que el entrenamiento tradicional.
Investigadores hallaron que jugar con el perro fortalece más la relación emocional que el entrenamiento tradicional. (Canva stock/@przemyslawiciak/JohnnyMad de Getty Images Signature)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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