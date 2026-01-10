Ciencia

Lo nuevo sobre VIH: dos ensayos logran que pacientes controlen el virus sin tratamiento

Las personas infectadas por el VIH deben tomar medicamentos antirretrovirales de por vida. Sin embargo, prometedores ensayos con anticuerpos modificados genéticamente sugieren que las “curas funcionales” podrían estar a nuestro alcance.

Por Andrea Teagle / Knowable en Español
Una ilustración de una persona, un microscopio, el virus VIH y medicamentos.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. ha aprobado más de 50 fármacos para tratar el VIH. Quienes toman antirretrovirales pueden esperar una esperanza de vida cercana a la normalidad. (Knowable magazine/Knowable magazine)







