Ciencia

Liberan al científico que descubrió el ‘Barco de Oro’ tras casi 10 años preso por ocultar el paradero del tesoro

El científico que halló el SS Central America pasó casi 10 años preso tras negarse a revelar dónde están 500 monedas de oro valoradas en millones

Por O Globo / Brasil / GDA
Tommy Thompson recuperó su libertad tras años preso por desacato al tribunal. El caso gira en torno a monedas del famoso “Barco de Oro”.
Tommy Thompson recuperó su libertad tras años preso por desacato al tribunal. El caso gira en torno a monedas del famoso “Barco de Oro”. (Delaware County Sheriffs Office/Generada con IA / ChatGPT)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

