Ciencia

Lechuga en casa todo el año: las claves para cultivar y cosechar sin complicaciones

La lechuga es una de las hortalizas más fáciles de cultivar. Estos cuidados ayudan a obtener una cosecha saludable en casa

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Suelo adecuado, riego constante y buena exposición solar son factores clave para producir lechugas en una huerta doméstica.
Suelo adecuado, riego constante y buena exposición solar son factores clave para producir lechugas en una huerta doméstica. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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