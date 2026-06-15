Lechuga en casa todo el año: las claves para cultivar y cosechar sin complicaciones

Suelo adecuado, riego constante y buena exposición solar son factores clave para producir lechugas en una huerta doméstica.

Tener una huerta ecológica en casa permite cultivar distintos alimentos y plantas en un mismo espacio. Entre las opciones más accesibles destacan las lechugas, una hortaliza que se adapta bien a quienes dan sus primeros pasos en el cultivo doméstico.

De acuerdo con información divulgada por el portal Cuerpomente, la lechuga figura entre las verduras más sencillas de cultivar. Sin embargo, requiere condiciones específicas para desarrollarse de forma adecuada.

¿Cómo cultivar lechugas en casa?

Las lechugas no desarrollan raíces profundas. Por esa razón, no necesitan contenedores demasiado hondos.

Además, requieren un suelo rico en nutrientes, con buena aireación y capacidad de drenaje. También necesitan conservar cierta humedad. El pH recomendado oscila entre 6 y 7.

La forma más práctica consiste en iniciar el cultivo mediante plántulas. No obstante, también es posible sembrarlas directamente desde semillas.

En cada alveolo se pueden colocar dos o tres semillas a una profundidad aproximada de un centímetro. Cuando las temperaturas son bajas, conviene mantenerlas dentro de la vivienda. La temperatura ideal se ubica entre 18 °C y 21 °C. También necesitan recibir luz solar.

El trasplante puede realizarse cuando las plantas alcanzan entre 8 y 10 centímetros de altura y desarrollan entre 6 y 7 hojas.

¿Cuándo cosechar la lechuga?

El tiempo de cosecha depende de la variedad cultivada.

En términos generales, las lechugas están listas entre dos y cuatro meses después de la siembra.

La cosecha puede realizarse de dos formas. Una consiste en retirar la planta completa. La otra permite cortar únicamente las hojas necesarias y mantener el resto para futuras recolecciones.

Factores clave para obtener una buena producción

Riego

La lechuga necesita abundante agua. Esta necesidad aumenta durante la etapa de crecimiento.

Luz solar

La planta requiere entre 4 y 6 horas diarias de exposición al sol.

Clima

Los ambientes húmedos y frescos favorecen el desarrollo de las lechugas. Las temperaturas excesivamente frías no resultan recomendables.

Plagas

La lechuga suele presentar pocos problemas sanitarios. Sin embargo, es importante vigilar la presencia de caracoles y babosas, ya que pueden afectar el cultivo.

Una huerta en casa también puede incluir plantas aromáticas, pimientos, moras y frambuesas. La lechuga destaca como una de las alternativas más accesibles para iniciar este tipo de proyectos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.