Ciencia

Las relaciones sociales conflictivas pueden hacer que el cuerpo envejezca más rápido, revela estudio

Tener personas cercanas que generan conflictos frecuentes se asocia con mayor inflamación, envejecimiento biológico acelerado y más enfermedades crónicas

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Por Jailine González Gómez
Un estudio encontró que las personas conflictivas dentro de la red cercana afectan la salud física y el envejecimiento.
Un estudio encontró que las personas conflictivas dentro de la red cercana afectan la salud física y el envejecimiento. (Canva stock/Nikodash de Getty Images/Konstantin Pelikh)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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