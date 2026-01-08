Ciencia

Las medusas duermen ocho horas al día pese a no tener cerebro, revela estudio

Aunque no tienen cerebro, las medusas duermen ocho horas al día. El descubrimiento cambia lo que se conoce sobre el sueño y la reparación neuronal

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos documentaron que aguas vivas y anémonas duermen un tercio del día. El descanso ayuda a reparar el ADN de sus neuronas.
Científicos documentaron que aguas vivas y anémonas duermen un tercio del día. El descanso ayuda a reparar el ADN de sus neuronas.







