Lago rojo en el desierto de Nuevo México desata teorías de una supuesta plaga bíblica

El supuesto lago de sangre en Nuevo México causó revuelo en redes, pero su color rojo se debió a la oxidación de escoria volcánica.

Una imagen detectada en Google Earth en pleno desierto de Nuevo México, generó una ola de especulaciones en redes sociales. Usuarios afirmaron que se trataba de un “lago de sangre”, lo que dio pie a teorías vinculadas con una supuesta plaga bíblica.

El debate en línea giró alrededor de posibles referencias religiosas. Algunos usuarios relacionaron la imagen con pasajes bíblicos asociados al fin de los tiempos. Otros mencionaron episodios del Libro del Éxodo, donde se describen las plagas enviadas por Dios a Egipto.

La mancha roja detectada en Google Earth provocó especulaciones religiosas en redes sociales, aunque la ciencia ofreció una explicación natural. (Google Earth/Google Earth)

Las comparaciones apuntaron a la narración en la que las aguas del río Nilo se transformaron en sangre como señal de juicio divino. Esa interpretación alimentó la teoría de que el fenómeno observado en Nuevo México tenía un origen sobrenatural.

Sin embargo, la explicación científica descartó cualquier vínculo religioso. La coloración roja se debió a la oxidación natural de escoria volcánica presente en la zona. Este material se formó por la actividad volcánica histórica del área.

La tonalidad se intensificó porque la escoria roja se extrae de forma activa. Su uso se destina a construcción de carreteras, paisajismo y tratamiento de agua, según información divulgada por el medio británico Daily Mail.

El posible escurrimiento del material ocurre de manera natural y no representa riesgo para la población. La apariencia visual puede generar la ilusión de un líquido rojo oscuro emergiendo del suelo.

Las autoridades y expertos aclararon que no se trató de sangre ni de un fenómeno extraordinario. El llamado “lago rojo” respondió a un proceso geológico conocido en regiones volcánicas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.