Ciencia

Lago rojo en el desierto de Nuevo México desata teorías de una supuesta plaga bíblica

Una imagen en Google Earth de un lago rojo en el desierto de Nuevo México generó teorías de una plaga bíblica, pero expertos explicaron su verdadero origen geológico

Por O Globo / Brasil / GDA
El supuesto lago de sangre en Nuevo México causó revuelo en redes, pero su color rojo se debió a la oxidación de escoria volcánica.
El supuesto lago de sangre en Nuevo México causó revuelo en redes, pero su color rojo se debió a la oxidación de escoria volcánica. (Canva /Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

