Ciencia

La Tierra ya no puede sostener a la población humana actual, advierte estudio científico de este 2026

Investigadores estiman que la capacidad sostenible del planeta sería de apenas 2.500 millones de personas

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Por Jailine González Gómez
Un estudio científico concluye que la humanidad superó hace décadas la capacidad sostenible de la Tierra.
Un estudio científico concluye que la humanidad superó hace décadas la capacidad sostenible de la Tierra. (Prayitno/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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