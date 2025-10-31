Ciencia

¿La Tierra tiene dos lunas? El curioso asteroide que acompaña al planeta desde hace 60 años

El asteroide 2025 PN7 sigue a la Tierra desde hace seis décadas, pero no es un satélite natural. La ciencia aclara su naturaleza

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El 2025 PN7 no es una segunda luna, sino un asteroide con órbita sincronizada que sigue a la Tierra desde hace 60 años. (Imagen con fines ilustrativos)
El 2025 PN7 no es una segunda luna, sino un asteroide con órbita sincronizada que sigue a la Tierra desde hace 60 años. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaLunaNASA2025 PN7Asteroide
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.