Ciencia

La tecnología que podría eliminar las listas de espera en Dermatología

Sistemas avanzados de diagnóstico digital logran una precisión superior a los especialistas médicos y transforman la atención de tumores malignos

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Por Europa Press
Experto asegura que "la IA puede acabar con las listas de espera en Dermatología" REMITIDA / HANDOUT por FUNDACIÓN RAMÓN ARECES Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/3/2026
Dermatólogo destaca que la unión entre médicos y tecnología resolverá diagnósticos fáciles y optimizará la detección precoz. (FUNDACIÓN RAMÓN ARECES/FUNDACIÓN RAMÓN ARECES)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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