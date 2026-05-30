Ciencia

La solución que ayuda a evitar que los gatos arañen los muebles y protejan el hogar

Los expertos recomiendan rascadores y una correcta adaptación del entorno para reducir los daños que los felinos causan en muebles y sillones

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Por La Nación / Argentina / GDA
Conocer los hábitos de descanso y ofrecer un rascador adecuado puede ayudar a que los gatos protejan sus uñas sin afectar el mobiliario del hogar.
Conocer los hábitos de descanso y ofrecer un rascador adecuado puede ayudar a que los gatos protejan sus uñas sin afectar el mobiliario del hogar. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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