La solución que ayuda a evitar que los gatos arañen los muebles y protejan el hogar

Conocer los hábitos de descanso y ofrecer un rascador adecuado puede ayudar a que los gatos protejan sus uñas sin afectar el mobiliario del hogar.

Los gatos necesitan afilar sus uñas como parte de su comportamiento natural. Esta acción les permite liberar energía y aumentar su sensación de seguridad. Sin embargo, cuando no cuentan con un espacio adecuado para hacerlo, suelen recurrir a los muebles del hogar.

Los sofás, sillas y otros muebles de madera suelen convertirse en los principales objetivos de los felinos. Este comportamiento responde a su instinto y forma parte de sus hábitos cotidianos.

Para reducir los daños en los muebles, especialistas recomiendan una estrategia basada en el uso de rascadores para gatos. La efectividad del método depende de la adaptación de cada mascota.

El primer paso consiste en adquirir un rascador en una veterinaria o centro especializado. Estos accesorios suelen estar formados por tubos verticales cubiertos con un hilo grueso que permite al gato afilar sus garras de forma segura.

Una vez en casa, los rascadores deben colocarse en distintos puntos estratégicos para facilitar que el animal los descubra mediante el olfato.

Cuando el gato empiece a familiarizarse con el objeto, los expertos aconsejan ubicarlo cerca de los muebles que suele arañar. De esta forma, el felino puede asociar el rascador con el lugar adecuado para desgastar sus uñas.

Si el gato no muestra interés por el accesorio, existe otra alternativa. Los especialistas sugieren utilizar hierba gatera cerca del rascador. Este recurso suele resultar atractivo para muchos felinos y puede ayudar a generar confianza hacia el nuevo objeto.

El objetivo es que el animal incorpore gradualmente el rascador a sus rutinas y reduzca el hábito de dañar los muebles.

La importancia de elegir una cama adecuada para el gato

Además de los rascadores, los expertos destacan la necesidad de proporcionar una cama cómoda y apropiada para el descanso del animal.

El sitio especializado Veterizonia señala que observar el comportamiento del gato puede ayudar a identificar qué tipo de cama se adapta mejor a sus necesidades.

Entre las preguntas que recomienda analizar destacan las siguientes:

¿Se enrosca o duerme estirado?

¿Prefiere descansar en cestos o en el sillón?

¿Le gustan más los espacios cerrados que los abiertos?

¿Busca lugares cálidos o fríos?

¿Descansa cerca del suelo o en lugares elevados?

¿Muestra preferencia por determinados materiales?

Estas observaciones permiten comprender mejor la personalidad y los hábitos del felino. Con esta información resulta más sencillo encontrar un espacio de descanso que se ajuste a sus preferencias.

Los especialistas también recomiendan que la incorporación de una nueva cama se realice de forma gradual. Un proceso lento facilita la adaptación del gato y ayuda a evitar situaciones de estrés asociadas con cambios en sus rutinas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.