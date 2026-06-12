Ciencia

La soledad crece entre los jóvenes y expone un cambio profundo en la forma de amar

Una encuesta global refleja altos niveles de soledad. La especialista explica cómo cambian los vínculos en la era digital

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Por La Nación / Argentina / GDA
La experta advierte sobre relaciones más frágiles, menos tolerancia al conflicto y una creciente dificultad para construir pareja.
La experta advierte sobre relaciones más frágiles, menos tolerancia al conflicto y una creciente dificultad para construir pareja. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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