Ciencia

La ‘Puerta del Infierno’ pierde fuerza tras más de 50 años encendida: puede que no sea una buena noticia

El famoso cráter ardiente del desierto de Turkmenistán mostró una disminución inédita en sus llamas y encendió alertas ambientales

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Por La Nación / Argentina / GDA
Las llamas del cráter conocido como “Puerta del Infierno” pierden intensidad y especialistas vigilan posibles efectos ambientales. (IGOR SASIN/AFP)







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