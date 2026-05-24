Ciencia

La psicología dice que las personas que prefieren callarse para evitar conflictos no siempre lo hacen por autocontrol

Investigación halló que el miedo al conflicto lleva a rechazar situaciones competitivas aunque impliquen beneficios económicos

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Por Jailine González Gómez
Investigadores hallaron que evitar conflictos puede relacionarse más con miedo a la confrontación que con autocontrol.
Investigadores hallaron que evitar conflictos puede relacionarse más con miedo a la confrontación que con autocontrol. (Canva stock/freedomz/Africa images)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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