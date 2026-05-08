Ciencia

La psicología dice que las personas que ordenan mientras cocinan o trabajan no son obsesivas, sino que su cerebro procesa mejor el caos

Diversas investigaciones relacionan el orden en los espacios cotidianos con una menor sobrecarga mental, mejores niveles de concentración y ciertos rasgos de personalidad

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Estudios en psicología sugieren que los ambientes organizados pueden reducir el estrés, facilitar la concentración y relacionarse con rasgos como la responsabilidad y la planificación.
Estudios en psicología sugieren que los ambientes organizados pueden reducir el estrés, facilitar la concentración y relacionarse con rasgos como la responsabilidad y la planificación. (ChatGPT/Generada con IA)







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