La psicología dice que las personas que nunca publican en redes sociales no solo protegen su privacidad, sino que tampoco buscan validación

No publicar fotos ni historias en redes sociales puede reflejar independencia de la aprobación ajena y un uso más consciente del entorno digital.

Las personas que mantienen sus redes sociales sin publicaciones ni historias suelen despertar dudas entre quienes las rodean. Aunque muchos asocian este comportamiento con la búsqueda de privacidad, la psicología señala que detrás de esta conducta existen rasgos de personalidad y formas de relacionarse con el entorno digital que van más allá de la discreción.

Con la expansión de las plataformas digitales, compartir fotografías, logros, actividades diarias o experiencias personales se convirtió en una práctica habitual. Sin embargo, también existe un grupo de usuarios que utiliza las redes para observar contenido sin publicar nada propio. Este perfil recibe el nombre de zero posting.

Quienes se identifican con esta conducta suelen mantener sus cuentas activas. Revisan publicaciones, consumen contenido y siguen a otras personas, pero no sienten interés por compartir fotografías, estados de ánimo o acontecimientos de su vida cotidiana.

Según información divulgada por IPSIA Psicología, las personas catalogadas dentro del perfil zero posting destacan por actuar conforme a sus propios principios. Este comportamiento refleja una importante madurez en el uso de las plataformas digitales.

Uno de los rasgos más destacados es que no dependen de la validación externa. La cantidad de seguidores, reacciones o comentarios tiene poca relevancia para ellas. Su percepción de valor personal no depende de la aprobación que reciban en internet.

Además, son conscientes de sus capacidades, de lo que aportan a la sociedad y de quiénes forman parte de su círculo cercano.

La psicóloga Olga Albaladejo, en declaraciones recogidas por el medio CuerpoMente, explicó que estos usuarios también suelen mostrar otras características relacionadas con el bienestar digital.

Entre ellas figuran una mejor capacidad para tomar decisiones, una mayor protección de la intimidad, el establecimiento de límites claros y un uso más consciente de las redes sociales.

No publicar fotos ni historias en redes sociales puede reflejar independencia de la aprobación ajena y un uso más consciente del entorno digital. (ChatGPT/Generada con IA)

La sensibilidad emocional también puede influir

Aunque el perfil zero posting presenta características que suelen considerarse positivas, algunos casos esconden aspectos menos evidentes.

De acuerdo con Albaladejo, algunas de estas personas muestran una mayor sensibilidad emocional.

Por ejemplo, pueden experimentar dudas antes de publicar una fotografía o una historia. Analizan constantemente cómo reaccionarán los demás y temen recibir críticas o burlas por el contenido compartido.

Esta preocupación no se limita al entorno digital.

La misma dinámica puede manifestarse al expresar opiniones, conversar con otras personas o tomar decisiones importantes en espacios públicos.

Los riesgos del uso constante de redes sociales

Mientras algunas personas optan por no publicar contenido, otras utilizan las redes sociales de manera frecuente.

Según HelpGuide.org, respaldado por diversos estudios psicológicos, el uso constante de estas plataformas puede relacionarse con sentimientos de adicción, ansiedad, depresión, aislamiento y FOMO, término utilizado para describir el miedo a perderse experiencias o acontecimientos importantes.

Los especialistas señalan que la relación con las redes sociales depende de la forma en que cada usuario las incorpora a su vida diaria y del equilibrio que mantenga entre el mundo digital y las interacciones fuera de internet.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.