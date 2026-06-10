Ciencia

La psicología dice que las personas que nunca publican en redes sociales no solo protegen su privacidad, sino que tampoco buscan validación

Quienes practican el zero posting utilizan las redes sociales sin compartir contenido propio y presentan características particulares según la psicología

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Por El Comercio / Perú / GDA
No publicar fotos ni historias en redes sociales puede reflejar independencia de la aprobación ajena y un uso más consciente del entorno digital.
No publicar fotos ni historias en redes sociales puede reflejar independencia de la aprobación ajena y un uso más consciente del entorno digital. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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