Ciencia

La psicología dice que las personas que ayudaron a cuidar a hermanos pequeños desde la infancia suelen desarrollar un perfil emocional muy particular

Una revisión científica analizó cómo el cuidado entre hermanos influye en la empatía, la cooperación y las conductas de ayuda

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Por Jailine González Gómez
Un estudio revisó cómo la convivencia entre hermanos influye en la empatía, el juego compartido y las conductas de ayuda.
Un estudio revisó cómo la convivencia entre hermanos influye en la empatía, el juego compartido y las conductas de ayuda. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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