¿La pimienta realmente es tan saludable? Analizan si sus efectos positivos en la salud están sobrevalorados

La pimienta aporta antioxidantes y compuestos que favorecen la digestión. Investigadores analizan si algunos beneficios para la salud están sobrevalorados.

La pimienta es una de las especias más utilizadas para condimentar alimentos. Su aroma fresco y su sabor picante le dan un toque distintivo a carnes, pollo, pescado y diversas preparaciones.

Además de su uso culinario, esta especia tiene presencia en la medicina tradicional. Entre sus posibles efectos sobre el organismo se encuentran la prevención de infecciones digestivas y la regulación del colesterol.

Sin embargo, especialistas también revisan si algunos de estos beneficios podrían estar exagerados.

Variedades de la pimienta y sus características

La pimienta posee varias variedades. Cada una presenta diferencias en sabor, picor y aporte nutricional.

Según la Fundación Española de Nutrición, estos son algunos tipos comunes:

Pimienta negra: Es la más picante. Aporta vitaminas A, B3, E y B6. También contiene hierro, calcio, fibra y potasio.

Es la más picante. Aporta vitaminas A, B3, E y B6. También contiene hierro, calcio, fibra y potasio. Pimienta blanca: Tiene un sabor menos picante. Incluye vitaminas A, B, C, D y K. Además aporta calcio, hierro, proteínas, yodo, zinc y magnesio.

Tiene un sabor menos picante. Incluye vitaminas A, B, C, D y K. Además aporta calcio, hierro, proteínas, yodo, zinc y magnesio. Pimienta verde: Es el grano inmaduro de la planta. Se conserva en vinagre o agua salada. Contiene proteínas, calcio, hierro, magnesio, potasio, fósforo, riboflavina, vitamina B6 y vitamina C. También incluye piperina .

Es el grano inmaduro de la planta. Se conserva en vinagre o agua salada. Contiene proteínas, calcio, hierro, magnesio, potasio, fósforo, riboflavina, vitamina B6 y vitamina C. También incluye . Pimienta roja: Corresponde al grano maduro. Suele encontrarse en conserva. Destaca por su contenido de vitaminas A, B6, C y K, además de potasio, magnesio, zinc y fibra.

Qué ocurre si se consume demasiada pimienta

Aunque la pimienta aporta compuestos beneficiosos, el consumo excesivo puede generar molestias.

La Sociedad Argentina de Pediatría indica que una ingesta elevada puede provocar ardor en el estómago o irritación en la lengua.

Para aliviar estas molestias se recomiendan algunas medidas:

Beber agua , lo que ayuda a disminuir la sensación irritante.

, lo que ayuda a disminuir la sensación irritante. Consumir lácteos, como leche, yogur o queso. Estos alimentos reducen la sensación de ardor en el estómago. También se pueden combinar con pan integral para proteger la mucosa digestiva.

Cuánta pimienta se puede consumir al día

El consumo de pimienta se considera seguro cuando se mantiene en cantidades moderadas.

Por lo general, especialistas recomiendan ingerir entre 1/4 y 1/2 cucharadita al día. Esta cantidad no suele causar efectos adversos.

