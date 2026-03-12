Ciencia

¿La pimienta realmente es tan saludable? Analizan si sus efectos positivos en la salud están sobrevalorados

Investigaciones analizan qué efectos reales tiene la pimienta en el organismo y hasta qué punto sus beneficios podrían estar sobreestimados

Por El Universal / México / GDA
La pimienta aporta antioxidantes y compuestos que favorecen la digestión. Investigadores analizan si algunos beneficios para la salud están sobrevalorados.
La pimienta aporta antioxidantes y compuestos que favorecen la digestión. Investigadores analizan si algunos beneficios para la salud están sobrevalorados. (Canva stock/Drbouz de Getty Images / YelenaYemchuk de Getty Images)







